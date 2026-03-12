Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Brumotti l'indiscrezione | A Sanremo c'era molta sintonia

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanremo si sarebbero notati momenti di grande complicità tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, secondo alcune indiscrezioni. La showgirl argentina e il bikers sarebbero stati spesso vicini e in sintonia durante l'evento musicale. Le voci sulla loro frequentazione si sono diffuse nelle ultime ore, alimentando curiosità tra i fan e i media.

Nuovi rumor sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez. Secondo un'indiscrezione, la showgirl argentina starebbe frequentando Vittorio Brumotti. I due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti complici durante il Festival di Sanremo: “Cercavano il contatto fisico, soprattutto lei”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

