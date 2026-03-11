Il calciatore belga ha trasferito la sua residenza in una villa nella zona di Gran Madre, che in passato è stata abitata da un famoso calciatore portoghese, da un centrocampista francese e da un attaccante argentino. La proprietà si trova in un quartiere residenziale di Torino e, oltre al trasferimento, si discute sul suo futuro con la squadra di calcio locale.

Sarà per l'obbligo di riscatto previsto dal contratto del suo trasferimento dal Lipsia (che non dovrebbe tenerlo comunque al riparo da una cessione, almeno in prestito, in estate), ma Lois Openda, nonostante sia ormai ai margini nella Juve, ha deciso di scegliere una nuova sistemazione a Torino. E la casa in cui ha traslocato non è certamente un'abitazione come tutte le altre. Il belga, in compagnia della moglie Lise e dei due figli piccoli, nelle ultime settimane si è trasferito, infatti, nella villa in zona Gran Madre che fu di Cristiano Ronaldo prima, di Paul Pogba poi e, più recentemente, di Nico Gonzalez. Erano... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Openda cambia casa: si trasferisce nella villa che fu di CR7. Ma il suo futuro alla Juve...

