Dal 1997, un accordo tra organizzatori e stilisti permette alle star di sfoggiare abiti raffinati durante il Festival di Cannes. Ogni anno, le celebrità indossano creazioni di alta moda sul tappeto rosso, attirando l’attenzione di fotografi e pubblico. La manifestazione rimane uno degli appuntamenti più seguiti nel mondo del cinema e della moda. La collaborazione garantisce la presenza di numerosi modelli di lusso tra le personalità che partecipano alla kermesse.

Un appuntamento in cui l'Oréal Paris riunisce la propria famiglia globale di ambassador e celebra la bellezza e l’empowerment femminile su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. Quest’anno, tra gli ospiti del brand, il nuovo Global ambassador Charles Leclerc, insieme a un cast internazionale di volti iconici e alle ambassador italiane, tutti interpreti dei valori di inclusività, empowerment e fiducia in sé promossi da L’Oréal Paris. A celebrazione di una sorellanza unica, il 13 maggio L’Oréal Paris ospiterà il Le Dîner Women of Worth, un evento volto a celebrare l’empowerment femminile. L’evento sarà anche l’occasione per incoronare due importanti traguardi per L’Oréal Paris: il 20° anniversario della collaborazione con Jane Fonda e il 30° anniversario con Gong Li.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La bellezza da red carpet si trasferisce al Festival di Cannes

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