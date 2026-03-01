Koopmeiners Juve prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto La Juve fissa il prezzo! I dettagli

Koopmeiners potrebbe lasciare la Juventus, con Roma e Galatasaray che si sono fatte avanti. La società bianconera ha comunicato il prezzo richiesto per il trasferimento. Le trattative sono in corso e le parti coinvolte stanno definendo le condizioni. La decisione finale dipenderà dagli eventuali accordi tra il giocatore e i club interessati.

Koopmeiners verso l'addio alla Juventus: Roma e Galatasaray in lizza, la società fissa la valutazioneIl destino di Teun Koopmeiners continua a tenere banco nel panorama del mercato: nonostante l'arrivo a Torino accompagnato da grandi aspettative,... Juventus, per Koopmeiners un'occasione d'oro all'Olimpico contro Gasperini: il retroscenaTeun Koopmeiners ritrova Gasperini ma da avversario. Tra elogi, mercato e interesse di Roma e Galatasaray, la Juve fissa il prezzo per evitare perdite per il centrocampista olandese