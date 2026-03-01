Koopmeiners Juve prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto La Juve fissa il prezzo! I dettagli

Da calcionews24.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners potrebbe lasciare la Juventus, con Roma e Galatasaray che si sono fatte avanti. La società bianconera ha comunicato il prezzo richiesto per il trasferimento. Le trattative sono in corso e le parti coinvolte stanno definendo le condizioni. La decisione finale dipenderà dagli eventuali accordi tra il giocatore e i club interessati.

Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego» Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

koopmeiners160juve prove di addio roma e galatasaray all8217assalto la juve fissa il prezzo i dettagli
© Calcionews24.com - Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli

Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenzedi Redazione JuventusNews24Koopmeiners vai dalla Juve? Il futuro del centrocampista olandese è in bilico tra la permanenza a Torino e le sirene di...

Koopmeiners verso l'addio alla Juventus: Roma e Galatasaray in lizza, la società fissa la valutazioneIl destino di Teun Koopmeiners continua a tenere banco nel panorama del mercato: nonostante l’arrivo a Torino accompagnato da grandi aspettative,...

Una selezione di notizie su Koopmeiners Juve.

Temi più discussi: Prima la Champions, poi il mercato: il Galatasaray vuole Koopmeiners, i dettagli; Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti; Roma, Gasperini sfida il suo passato: La Juve una palestra enorme, per Soulé...; Juventus-Galatasaray dal campo al mercato! I turchi vogliono Koopmeiners, Comolli detta le condizioni per la cessione.

koopmeiners juve koopmeiners juve prove diJuventus, per Koopmeiners un'occasione d'oro all'Olimpico contro Gasperini: il retroscenaTeun Koopmeiners ritrova Gasperini ma da avversario. Tra elogi, mercato e interesse di Roma e Galatasaray, la Juve fissa il prezzo per evitare perdite per il centrocampista olandese ... sport.virgilio.it

koopmeiners juve koopmeiners juve prove diKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenzeKoopmeiners vai dalla Juve? Il futuro del centrocampista olandese è in bilico tra la permanenza a Torino e le sirene di Gasperini e del Galatasaray Il futuro di Teun Koopmeiners torna a occupare stabi ... juventusnews24.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.