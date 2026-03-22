Juventus | occasioni sprecate

La Juventus ha concluso il match contro il Sassuolo con un pareggio 1-1 all’Allianz Stadium. Durante la partita, il capitano ha preso la responsabilità di calciare un rigore nel finale, ma l’ha sbagliato. La squadra ha perso così due punti importanti nella corsa alla Champions League. La partita si è conclusa con un risultato che può influenzare la classifica.

La Juventus ha buttato via due punti pesantissimi nella corsa Champions League: contro il Sassuolo, all’Allianz Stadium, finisce 1-1 e il ko arriva da un rigore sbagliato nel finale da Manuel Locatelli, il capitano che ha deciso di prendersi la responsabilità in un momento convulso. La partita, giocata il 21 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: occasioni sprecate Articoli correlati Juventus: amarezza per le occasioni sprecateIl pareggio per 2-2 contro la Lazio (8 febbraio 2026, Allianz Stadium) ha lasciato la Juventus con un punto guadagnato ma tanta amarezza per le... Leggi anche: Reggiana: occasioni sprecate, il pareggio brucia JUVENTUS MILAN 0-0! NOTTE DI OCCASIONI SPRECATE Approfondimenti e contenuti su Juventus occasioni sprecate Temi più discussi: Sicuri di rinnovare Spalletti?: le reazioni social a Juventus-Sassuolo; Juventus Next Gen avanti piano: doppia rimonta a Forlì, ma è solo 2-2; Spalletti: Distrutti, ma la Champions è lì. Retroscena su Locatelli: Ce n’erano due o tre…; Il Genoa cade 0-2 a Marassi contro l’Udinese, tra traverse e occasioni sprecate. Juventus, tante occasioni ma manca il golJuventus, tante occasioni ma manca il gol L’impatto dei due centravanti è stato evidente, ma non sufficiente per portare i tre punti. La Juventus ha creato diverse ... tuttojuve.com Juve, la notte dei rimpianti: occasione sprecata, la strada per la Champions si fa in salita!Occasione buttata: così si può riassumere la serata della Juventus. Sintesi brutale, eppure è così: non va oltre il pari con un Sassuolo debilitato dalla pertosse, senza due titolarissimi (Matic e Tho ... msn.com Vlahovic fa subito la 'differenza': com'è andato il rientro del centravanti in Juventus-Sassuolo facebook Ripartenza della Juventus #Yildiz #JuveSassuolo #SerieAEnilive #DAZN x.com