Kolo Muani chiama la Juventus | pronto il sì anche senza Champions

Randal Kolo Muani ha comunicato alla Juventus la sua disponibilità a trasferirsi, anche se la squadra non parteciperà alla prossima Champions League. La trattativa tra l’attaccante e i bianconeri è in corso, mentre il Tottenham sembra essere stato escluso dall'interesse del giocatore. La decisione di Kolo Muani rappresenta un cambiamento rispetto alle preferenze iniziali.

Randal Kolo Muani rompe gli indugi e prenota la Juventus, declassando il Tottenham a semplice parentesi di passaggio. L’attaccante francese, di proprietà del Paris Saint-Germain, ha comunicato la volontà ferrea di trasferirsi a Torino a titolo definitivo, fornendo una garanzia senza precedenti ai bianconeri: il classe 1997 accetterà la Juve anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club parigino, dopo il muro contro muro della scorsa estate sulla formula del prestito secco, ha aperto alla cessione fissando il prezzo del cartellino a 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dal board juventino per un innesto di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE

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