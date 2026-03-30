La Juventus ha ripreso i contatti con il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Randal Kolo Muani, con un accordo che potrebbe essere definito anche senza la partecipazione alla Champions League. Contestualmente, si fa strada l'interesse per l'allenatore Spalletti, con un possibile incarico anche in assenza di qualificazione europea. La società ha avviato trattative ufficiali per entrambe le questioni.

Ritorno di fiamma per la Juventus, che riallaccia i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. Dopo lo stallo della scorsa estate — causato dal mancato accordo sull’obbligo di riscatto e il conseguente inserimento del Tottenham — il centravanti francese è tornato a essere la priorità assoluta di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, che stima il classe ’98 dai tempi dell’ Eintracht Francoforte, ha spinto la dirigenza bianconera a programmare l’affondo definitivo per la sessione estiva, superando le vecchie incomprensioni diplomatiche con il club di Al-Khelaifi. La valutazione del cartellino è fissata a 30 milioni di euro, cifra che il PSG richiede per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante al rientro dal prestito londinese. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus, patto Kolo Muani: “Sì” a Spalletti anche senza Champions

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