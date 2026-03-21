Cristian Brocchi commenta la vittoria del Milan contro il Torino, conclusa 3-2. L’ex calciatore e allenatore rossonero parla di come il tridente offensivo possa essere impiegato come soluzione durante la partita per il tecnico Allegri. Brocchi commenta anche sulla strategia adottata e sull’efficacia delle scelte fatte durante l’incontro.

Il Milan super il Torino per 3-2 a San Siro al termine di una gara combattuta. I rossoneri la sbloccano al 37' minuto con il gol di Pavlovic che fulmina Paleari con un missile sotto la traversa da 30 metri. A due minuti dalla fine del primo tempo, però, Simeone ristabilisce l'equilibrio. Nel secondo tempo il Diavolo dilaga grazie alle due reti ravvicinate di Rabiot e Fofana. Nel finale i granata accorciano le distanze grazie al rigore trasformato da Vlasic. Modric e compagni si compattano nel finale e portano a casa tre punti importantissimi. Al termine di Milan-Torino, dagli studi di 'DAZN', Cristian Brocchi ha commentato la vittoria dei rossoneri nel match di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino 3-2, Brocchi: “Il tridente può essere una soluzione a gara in corso per Allegri”

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