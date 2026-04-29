Mingueza Juventus a giugno può tornare di moda il nome del giocatore del Celta Vigo | gli aggiornamenti e lo scenario per l’estate

Da juventusnews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A giugno potrebbe riprendere l'attenzione sulla possibile operazione di mercato che riguarda un difensore del Celta Vigo. La Juventus sta considerando un ritorno di un giocatore spagnolo già in passato nel suo reparto difensivo, mentre la trattativa per portare un altro centrale, di nazionalità inglese, resta molto attiva. La società sta monitorando attentamente entrambe le situazioni in vista della prossima sessione estiva.

di Luca Fioretti Mingueza Juventus, la dirigenza valuta il ritorno di fiamma per lo spagnolo del Celta Vigo mentre resta caldissima la pista Stones per la difesa. Il mercato estivo entra nel vivo  con nuove  manovre  per puntellare la difesa. Secondo le ultime  indiscrezioni,  Oscar Mingueza  è finito nuovamente sotto i riflettori dei  bianconeri: il difensore del Celta Vigo rappresenta un  ritorno di fiamma, essendo già stato seguito in passato.  La dirigenza  osserva con cura le prestazioni del catalano in  Spagna, valutando un’operazione che porterebbe qualità tecnica. Assicurarsi l’ex Barcellona aumenterebbe sicuramente il  tasso tecnico complessivo, offrendo soluzioni moderne per la manovra dal basso e la costruzione del gioco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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