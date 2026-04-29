A giugno potrebbe riprendere l'attenzione sulla possibile operazione di mercato che riguarda un difensore del Celta Vigo. La Juventus sta considerando un ritorno di un giocatore spagnolo già in passato nel suo reparto difensivo, mentre la trattativa per portare un altro centrale, di nazionalità inglese, resta molto attiva. La società sta monitorando attentamente entrambe le situazioni in vista della prossima sessione estiva.

di Luca Fioretti Mingueza Juventus, la dirigenza valuta il ritorno di fiamma per lo spagnolo del Celta Vigo mentre resta caldissima la pista Stones per la difesa. Il mercato estivo entra nel vivo con nuove manovre per puntellare la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, Oscar Mingueza è finito nuovamente sotto i riflettori dei bianconeri: il difensore del Celta Vigo rappresenta un ritorno di fiamma, essendo già stato seguito in passato. La dirigenza osserva con cura le prestazioni del catalano in Spagna, valutando un’operazione che porterebbe qualità tecnica. Assicurarsi l’ex Barcellona aumenterebbe sicuramente il tasso tecnico complessivo, offrendo soluzioni moderne per la manovra dal basso e la costruzione del gioco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza Juventus, a giugno può tornare di moda il nome del giocatore del Celta Vigo: gli aggiornamenti e lo scenario per l’estate

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