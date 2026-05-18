Khaby Lame, nato in Italia, è diventato celebre sui social media grazie ai suoi video senza parole, che lo hanno portato a un patrimonio stimato vicino ai 975 milioni di dollari. La sua carriera è iniziata come operaio in una fabbrica di Chivasso, dove è stato licenziato nel 2020 durante il lockdown. In soli sei anni, l’influencer ha costruito un impero economico, accumulando grandi guadagni e stipulando accordi di rilevanza commerciale senza mai pronunciare una parola.

Quanto guadagna Khaby Lame? Un operaio di una fabbrica di Chivasso, licenziato durante il lockdown del 2020, che n el giro di sei anni costruisce un impero da quasi un miliardo di dollari senza mai dire una parola. La storia di Khaby Lame è la più improbabile della creator economy globale, e anche la più italiana, nel senso più vero del termine. Chi è Khaby Lame. Khabane Serigne Lame, detto Khaby, nasce il 9 marzo 2000 a Dakar, in Senegal. Si trasferisce in Italia da bambino con la famiglia, crescendo a Chivasso, in Piemonte, in un complesso di edilizia popolare. Lavora come operatore di macchine CNC in uno stabilimento vicino a Torino fino al marzo 2020, quando viene licenziato allo scoppio della pandemia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Khaby Lame: patrimonio, guadagni e il deal da 975 milioni di dollari

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KHABY LAME consiguió 900 MILLONES de dólares

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