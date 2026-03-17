Il capo dell’antiterrorismo negli Stati Uniti si è dimesso, accusando l’Iran di non rappresentare una minaccia immediata e sostenendo che il conflitto sia stato avviato sotto pressione di Israele e della sua lobby negli Stati Uniti. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e la percezione di un coinvolgimento esterno nel dichiarato stato di guerra.

“L’ Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana “. Nessuna ambiguità, un messaggio che chiarisce chi sia il mandante di un conflitto che Joe Kent, il capo del centro per l’antiterrorismo americano, non condivide. E che, per questo, si dimette. In una nota pubblicata sul suo account su X, lamenta che l’amministrazione Trump sia entrata in guerra contro Teheran solo a seguito di “pressioni da parte di Israele e della sua potente lobby americana”. “Dopo molte riflessioni, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo in guerra contro l’Iran per colpa di Israele e della sua lobby americana”: si dimette capo dell’antiterrorismo Usa

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