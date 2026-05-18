Recentemente sono state rese note le dichiarazioni di Harry riguardo a un episodio che avrebbe segnato la fine del rapporto con Kate Middleton. Secondo quanto riferito, una frase pronunciata dal fratello di William avrebbe causato un cambiamento irreversibile nel loro rapporto, che fino a quel momento si basava su confidenza e affetto reciproco. Le parole di Harry sono state pubblicate e hanno attirato l’attenzione, suscitando discussioni sul loro impatto sulla relazione tra i due.

Kate Middleton e Harry avevano un rapporto fatto di confidenza e affetto reciproco sino a quando una frase del fratello di William non distrusse il loro legame per sempre. Il legame speciale di Kate Middleton e Harry. A svelarlo è Christopher Andersen che ha pubblicato un libro in cui racconta i retroscena della Royal Family e in particolare il rapporto fra Kate Middleton e Harry. Un legame fortissimo, fatto di gesti importanti e confidenze, terminato bruscamente a causa del comportamento del fratello di William. “Kate e Harry avevano un rapporto molto stretto: lui diceva spesso che lei era la sorella che non aveva mai avuto – ha raccontato l’esperto -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, svelate le parole di Harry che distrussero il loro rapporto

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