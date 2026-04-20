Kate Middleton ha risposto con poche parole a Harry, dopo che quest'ultimo aveva rivolto alcune accuse alla famiglia reale e avuto un confronto acceso con William. La sua reazione è arrivata in modo diretto e breve, senza entrare in dettagli o commenti pubblici. La vicenda si è svolta nel contesto delle tensioni tra membri della famiglia reale, che hanno attirato l’attenzione dei media.

A Kate Middleton è bastata una sola risposta, di poche parole, per mettere a tacere Harry dopo l’attacco alla famiglia reale e la lite con William. La principessa del Galles era legatissima al secondogenito di Lady Diana, ma quando la situazione è degenerata ha scelto di schierarsi dalla parte del marito, mostrandosi ferma di fronte alle critiche di Harry. La furia di William contro Harry. Ma andiamo con ordine per scoprire questo retroscena sulla Royal Family che svela molto riguardo il carattere di Kate Middleton. Quando il principe Harry scelse di rendere pubbliche le sue critiche alla famiglia reale, che culminarono poi con l’uscita di Spare, il suo memoir pubblicato nel 2023, la reazione del principe William fu furibonda.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la sorprendente risposta dopo l’attacco di Harry (che lo mette a tacere)

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