È stata resa nota una conversazione tra la Regina Elisabetta e Kate Middleton, in cui la sovrana pronunciò parole che ferirono la duchessa. La rivelazione riguarda un episodio passato che coinvolse le due nel contesto delle relazioni all’interno della famiglia reale. Attualmente, Kate Middleton è una figura molto apprezzata e considerata un punto di riferimento tra i membri della famiglia reale.

Oggi Kate Middleton è uno fra i membri più amati della Royal Family e viene considerata da tutti un esempio. Pochi però sanno che la futura regina consorte si trovò a fare i conti con il giudizio severo e inaspettato della Regina Elisabetta II. Parole Secondo quanto svelato da Express UK, la nonna di William pronunciò a Kate in passato alcune parole che la colpirono profondamente e che non dimenticò mai. Le parole della Regina che ferirono Kate. Negli anni precedenti al matrimonio con William, Kate conduceva una vita decisamente agiata, fra viaggi lussuosi, soggiorni esclusivi e vacanze sull’ isola di Mustique così frequenti che era stata ribattezzata “Regina di Mustique”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, svelate le parole della Regina Elisabetta che la ferirono (mai dimenticate)

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