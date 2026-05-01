Dal 1° al 4 maggio, i parchi Wonderwood Spina Verde e Lago Maggiore saranno aperti al pubblico. All’interno delle aree verdi, vengono allestiti percorsi con Snoopy, dedicati ai bambini, che invitano a lasciar da parte dispositivi digitali e a trascorrere del tempo all’aria aperta. L’iniziativa mira a favorire momenti di svago e relax tra i boschi del territorio.

? Cosa sapere I parchi Wonderwood Spina Verde e Lago Maggiore aprono il 1-4 maggio.. I percorsi con Snoopy promuovono il digital detox tra i boschi del territorio.. I parchi Wonderwood Spina Verde sul Lago di Como e Wonderwood Lago Maggiore aprono straordinariamente il 1, 2, 3 e 4 maggio per offrire un’esperienza di digital detox immersa nei sentieri naturali. Il ponte del primo maggio si trasforma in un’occasione preziosa per staccare la spina dai dispositivi elettronici e riscoprire il valore del contatto reale attraverso attività all’aria aperta. Le due strutture, situate rispettivamente tra le pendici del Monte Carza e nelle zone del Lago Maggiore, hanno pianificato aperture speciali per intercettare le famiglie che cercano un modo diverso di vivere la primavera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Digital detox sui laghi: Snoopy guida i bambini nei parchi Wonderwood

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