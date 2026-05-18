Juventus sarà rivoluzione | via Comolli c’è un nome per il dopo-Spalletti

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, che ha eliminato la Juventus dalla Champions League, si aprono nuovi scenari per il club. La dirigenza ha deciso di cambiare il vertice e ha comunicato che il direttore sportivo non farà più parte della società. È stato già individuato un nome per il ruolo che prenderà il suo posto, mentre si cerca di definire il futuro dell’allenatore, con un possibile cambio in panchina. La squadra dovrà affrontare una fase di transizione.

La Juventus, dopo il tonfo di ieri contro la Fiorentina in campionato, è fuori dalla Champions League. Non ancora matematicamente, ma ai bianconeri servirà una sorta di miracolo durante l’ultima giornata. Per agguantare il 4o posto, infatti, la squadra di Spalletti oltre a vincere dovrà sperare in un risultato negativo di una tra Milan e Roma, ma anche del Como che è a pari punti con i bianconeri ma in vantaggio negli scontri diretti. Ma chi pagherà il conto del disastro di questa stagione? Al centro della tempesta c’è l’amministratore delegato Damien Comolli, con le sua analisi dei dati che non sono bastate alla Juve per centrare l’obiettivo minimo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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