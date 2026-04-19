Un articolo recente analizza un accordo tra due figure chiave del calcio italiano riguardo al mercato estivo. La discussione si concentra sulla collaborazione tra l’allenatore e il direttore sportivo, evidenziando le strategie e gli obiettivi previsti in vista della prossima sessione di trasferimenti. La notizia è stata pubblicata da un esperto che ha approfondito i dettagli di questa intesa tra le parti coinvolte.

Romeo Agresti ha dedicato un ampio approfondimento sul “patto” tra Spalletti e Comolli in vista del mercato estivo. Juventus, il patto Spalletti-Comolli: 5 colpi e il nodo Vlahovic per lo Scudetto. La Juventus del futuro ha già un architetto e un piano d’azione ben definito. Il rinnovo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il patto Spalletti-Comolli per il mercato estivo

#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts

Notizie correlate

Leggi anche: Juventus, Comolli “Voglio fare un mercato estivo ambizioso”

Juventus, le richieste di Spalletti per il mercato estivoLe richieste di Spalletti per la nuova Juventus La Juventus guarda già all’estate 2026 con un unico imperativo: centrare la qualificazione alla...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Spalletti, con il rinnovo lievita anche lo stipendio: il bonus scudetto e il patto con la società sul mercato; Mauro: Spalletti è una certezza, ma ora servono 4 colpi di mercato; UFFICIALE - Juve, annuncio rinnovo Spalletti: cifre e dettagli. E Comolli aggiunge: Persona giusta per nostro percorso di crescita; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco.

Spalletti Juve, il tecnico stringe il patto Champions con i bianconeri: in allenamento una frase ripetuta senza sostaSpalletti Juve, il tecnico stringe il patto Champions con i bianconeri: in allenamento una frase ripetuta senza sosta ... calcionews24.com

Juve, ancora di più!: Spalletti alza la guardia e va oltre il ko del Como, il discorso alla squadraTORINO - Nessuno ha sbandato, nella settimana in cui ad un gruppo fragile sarebbe bastato tanto così per finire fuori strada sul piano mentale. La vittoria contro l’Atalanta e la doppia sconfitta del ... msn.com

Romeo Agresti - #Juventus, ecco le 5+1 richieste di #Spalletti a Comolli per un "mercato ambizioso". "Comunque vada a finire la stagione, con o senza la qualificazione alla prossima #ChampionsLeague, la Juventus costruirà una squadra ad immagine - facebook.com facebook

Juve , le 5+1 richieste di Spalletti a Comolli per un "mercato ambizioso" [ @TramacEma] x.com