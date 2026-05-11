L’allenatore ha annunciato le priorità per la prossima sessione di mercato, indicando due giocatori specifici come obiettivi principali. Durante una conferenza stampa, ha parlato delle caratteristiche che cerca in un attaccante e in un fantasista, sottolineando l’importanza della qualità del centravanti. La scelta di questi profili sembra voler trasmettere un messaggio diretto a chi gestisce gli aspetti strategici e di acquisizione dei giocatori.

L’allenatore bianconero traccia le linee guida per il mercato estivo: doppio obiettivo in cima alla lista “ Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità ”. Luciano Spalletti ha ritrovato un Vlahovic in grande spolvero, con il bomber serbo che ha lasciato il segno anche nella fondamentale trasferta di Lecce dopo il ritorno al gol contro il Verona. Spalletti e il messaggio alla Juve (Ansa) – Calciomercato.it Il gol lampo del numero 9 permette alla Juventus di restare tra le prime quattro in classifica e guardare con maggiore serenità alle ultime due sfide con Fiorentina e Torino, decisive per la corsa Champions. Vlahovic potrebbe fare la differenza nella volata finale, ma intanto il suo destino rimane in bilico visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti ha scelto bomber e fantasista: doppio messaggio a Comolli

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