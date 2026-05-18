Juventus l’Allianz Stadium non è più un fattore | i punti persi allontanano la Champions

Da stilejuventus.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha subito una sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina, un risultato che complica il percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è svolta all’Allianz Stadium, che finora era considerato un punto di forza per i bianconeri. Con questa sconfitta, la squadra si trova a perdere punti importanti in una fase cruciale della stagione, riducendo le possibilità di raggiungere la competizione europea.

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La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina complica il cammino della Juventus nella corsa alla prossima Champions League. Con l’ultimo impegno interno del campionato, i bianconeri chiudono l’annata all’ Allianz Stadium con un bilancio di 10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, per un totale di 37 punti conquistati davanti il proprio pubblico. Un dato che mostra come l’effetto Stadium non sia più lo stesso di un tempo: da quando è stato inaugurato, quella attuale rappresenta la seconda peggior stagione casalinga dei bianconeri in Serie A. Peggio era riuscita a fare soltanto nella stagione 2021-22, primo anno del ritorno di Massimiliano Allegri, chiuso con 35 punti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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