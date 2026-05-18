Juventus l’Allianz Stadium non è più un fattore | i punti persi allontanano la Champions

La Juventus ha subito una sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina, un risultato che complica il percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è svolta all’Allianz Stadium, che finora era considerato un punto di forza per i bianconeri. Con questa sconfitta, la squadra si trova a perdere punti importanti in una fase cruciale della stagione, riducendo le possibilità di raggiungere la competizione europea.

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