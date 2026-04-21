Allianz Stadium blindato per Juventus-Hellas | niente biglietti per i veronesi

Per la partita tra Juventus e Hellas, programmata per il 3 maggio all’Allianz Stadium, il prefetto di Torino ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona. La decisione riguarda esclusivamente la vendita dei tagliandi e si inserisce in un’operazione di sicurezza che limita l’accesso ai tifosi provenienti dalla provincia in questione. La partita si svolgerà senza ulteriori restrizioni note, con lo stadio sotto stretta sorveglianza.

In vista della sfida del prossimo 3 maggio all’Allianz Stadium, arriva una decisione netta sul fronte della sicurezza: il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona per la partita che vedrà impegnata la Juventus FC.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Concerto Achille Lauro Allianz Stadium: anche il cantante si esibirà nello stadio della Juventus. Quando e info sui bigliettidi Redazione JuventusNews24Concerto Achille Lauro Allianz Stadium, ecco quando il cantante si esibirà nello stadio della Juventus e come acquistare i... Juventus-Galatasaray: l’Allianz Stadium sogna la rimonta impossibileLa Juventus di Luciano Spalletti affronta il Galatasaray nella serata di mercoledì 25 febbraio 2026 all’Allianz Stadium, in un match di ritorno dei... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Serata da dimenticare per l'ex Cagliari Zortea all'Allianz Stadium. Corriere Bologna: Scena muta...; Juventus-Bologna, Spalletti vince ancora: -3 da Milan e Napoli; Juventus: sguardo sul mercato estivo; Serie A, scatto Champions della Juve: Bologna ko e quarto posto blindato. Allianz Stadium blindato per Juventus-Hellas: niente biglietti per i veronesiIn vista della sfida del prossimo 3 maggio all’Allianz Stadium, arriva una decisione netta sul fronte della sicurezza: il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha disposto il divieto di vendita dei bigl ... torinotoday.it Il discorso integrale dello speaker dell'Allianz Stadium, con la voce rotta, che ha emozionato e commosso lo stadio e tutti noi nel ricordo di Alex Manninger: "Vogliamo ricordare insieme a tutto il popolo bianconero un ragazzo speciale, Alex Manninger. facebook 1’ | | Inizia la partita dell’Allianz Stadium contro il Bologna Forza ragazzi #JuveBologna [0-0] x.com