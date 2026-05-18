Juve senza Champions addio a Bernardo Silva E serviranno sacrifici

La Juventus ha concluso la partita contro la Fiorentina con una sconfitta, che li ha fatti scendere al sesto posto in classifica. La posizione attuale riduce le probabilità di qualificarsi alla Champions League per la prossima stagione. Per poter tentare di raggiungere l’obiettivo, la società dovrà valutare eventuali operazioni di mercato e sacrifici economici. La possibilità di acquistare un centrocampista come Bernardo Silva sembra ora più complessa, dato il calo di posizioni e le risorse disponibili.

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