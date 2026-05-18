Juve senza Champions addio a Bernardo Silva E serviranno sacrifici
La Juventus ha concluso la partita contro la Fiorentina con una sconfitta, che li ha fatti scendere al sesto posto in classifica. La posizione attuale riduce le probabilità di qualificarsi alla Champions League per la prossima stagione. Per poter tentare di raggiungere l’obiettivo, la società dovrà valutare eventuali operazioni di mercato e sacrifici economici. La possibilità di acquistare un centrocampista come Bernardo Silva sembra ora più complessa, dato il calo di posizioni e le risorse disponibili.
Adesso si fa dura. Senza i 60-70 milioni di premi Uefa e incassi da stadio garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League (ormai appesa a un filo dopo ko interno con la Fiorentina e il crollo al sesto posto) sarà complicatissimo per la Juve costruire l'instant team che Luciano Spalletti aveva chiesto alla dirigenza per tornare a lottare per lo scudetto già dal prossimo anno. Anzi: complice la necessità di riscattare obbligatoriamente Lois Openda, è probabile che i bianconeri possano essere costretti a sacrificare qualche pezzo pregiato. "I giocatori con cui stiamo parlando al momento non dicono: "Mi interessa la Juventus solo se è in Champions League". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SENZA CHAMPIONS ANDRÀ VIA, JUVENTUS ADDIO BREMER | SPALLETTI STA RINNNOVANDO E SILVA NON VIENE
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Juve, a Lecce ti giochi 75 milioni: senza Champions tutti a rischio, da Bernardo Silva a Thuram
Bernardo Silva Juve, al posto di chi giocherebbe il portoghese? Cambio modulo e alcuni sacrifici importantidi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, l’arrivo del portoghese potrebbe rivoluzionare le scelte tattiche e ridurre sensibilmente lo spazio per i vari...
La mancata qualificazione in Champions League rischia di cambiare completamente il futuro della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, senza Champions diventerebbe praticamente impossibile convincere Bernardo Silva a sposare il progetto biancon - Facebook facebook
Venerato: Senza Champions la Juventus rischia di perdere Allisson e Bernardo SilvaSenza la qualificazione in Champions League la Juventus deve rivedere il suo mercato: Allisson e Bernardo Silva potrebbero non arrivare. tuttojuve.com
Juve, senza Champions addio a Bernardo Silva. E serviranno sacrificiLa sconfitta contro la Fiorentina, che ha fatto precipitare i bianconeri al sesto posto, complica i piani di rafforzamento estivo ... msn.com