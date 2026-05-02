L’arrivo di Bernardo Silva alla Juventus potrebbe portare a cambiamenti significativi nella formazione e nel sistema di gioco. La possibile presenza del portoghese in campo potrebbe determinare una modifica del modulo e la riduzione del ruolo di alcuni trequartisti. La squadra si prepara a valutare diverse soluzioni per integrare il nuovo acquisto senza compromettere l’equilibrio tattico. La decisione sulla posizione di Silva dipenderà anche dagli altri componenti della rosa.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, l’arrivo del portoghese potrebbe rivoluzionare le scelte tattiche e ridurre sensibilmente lo spazio per i vari trequartisti in rosa. Il mercato estivo cambia drasticamente anche la gestione tattica sul campo. Secondo la Gazzetta, l’eventuale sbarco di Bernardo Silva alla Juventus modificherebbe i collaudati equilibri. Luciano Spalletti prediligerebbe schierarsi il modulo del 4-2-3-1: l’inserimento del fuoriclasse andrebbe inevitabilmente a ridurre l’impiego per tutti gli altri interpreti offensivi. La dirigenza dovrà sistemare tempestivamente i giovani: le prime vittime sarebbero infatti Miretti e Adzic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, al posto di chi giocherebbe il portoghese? Cambio modulo e alcuni sacrifici importanti

BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO

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