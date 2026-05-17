L’arbitro Calvarese ha commentato su social media le decisioni prese durante la partita tra Juventus e Fiorentina, sostenendo che il gol di Vlahovic andava annullato. Ha anche analizzato l’intervento di McKennie su Gosens, affermando che il fallo è stato commesso, ma il tedesco ha accentuato la caduta. Calvarese ha espresso apprezzamento per la gestione dell’arbitro Massa, senza esprimere giudizi sulla correttezza delle chiamate. La sua analisi si concentra sulle azioni specifiche e sui dettagli del regolamento.

di Francesco Spagnolo Calvarese sui propri canali social ha analizzato cosa è successo in Juve Fiorentina promuovendo in linea generale la direzione di Massa. Il big match dello Stadium tra Juventus e Fiorentina si è trasformato in un vero e proprio caso da moviola, lasciando dietro di sé una scia di polemiche destinate a durare a lungo. Al centro della bufera ci sono due gol annullati alla formazione bianconera che avrebbero potuto cambiare radicalmente il volto e l’esito della gara. Il primo episodio contestato ha visto protagonista l’americano Weston McKennie: la sua esultanza è stata stroncata sul nascere dal direttore di gara Massa, il quale ha ravvisato un’infrazione dell’esterno ai danni di Gosens nelle prime battute dell’azione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calvarese non ha dubbi: «Giusto annullare il gol a Vlahovic. McKennie Gosens? Il fallo è sostenibile, ma il tedesco enfatizza la caduta»

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