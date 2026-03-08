Juve Pisa 4-0 | i cambi di Spalletti smuovono una gara stagnante E Yildiz può far tutto | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Nella partita tra Juventus e Pisa, la squadra di casa ha vinto con un risultato di 4 a 0. I cambi apportati dall’allenatore della Juventus hanno portato un’accelerazione al gioco, che fino a quel momento sembrava bloccato. Durante l’incontro, Yildiz ha mostrato di poter svolgere diversi ruoli in campo, contribuendo alla buona performance della squadra. La gara è stata commentata anche da un’analisi a freddo di un noto ex calciatore.

