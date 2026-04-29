Padoin | È mancata la ciliegina Grazie alla dirigenza e a Spalletti alla Juve ragazzi con grande futuro

Dopo la finale di Coppa Italia persa con l’Atalanta, l’allenatore della Juve Primavera ha commentato la partita, affermando che è mancata la “ciliegina”. Ha ringraziato la dirigenza e l’allenatore Spalletti per il supporto, sottolineando che alcuni giocatori della squadra hanno un grande futuro davanti a loro. Le sue parole sono state riportate in un articolo che analizza l’andamento della squadra nel torneo.

di Marco Baridon Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l’Atalanta. (inviato all’Arena Civica di Milano) – Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l’Atalanta Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata ANALISI – «C’è tanto rammarico. Abbiamo iniziato un po’ contratti, abbiamo sbagliato qualche passaggio e controllo, ci siamo un po’ sciolti poi e ci ha dato una mano il gol fatto. L’Atalanta ha fatto più di noi nel primo tempo cosa che abbiamo ribaltato nel secondo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padoin: «È mancata la ciliegina. Grazie alla dirigenza e a Spalletti, alla Juve ragazzi con grande futuro» #JuvePisa: l'abbraccio tra Yildiz e Spalletti Elisa Chiara #juventus #calcio #seriea #jland Notizie correlate Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Spalletti Juve, ieri incontro alla Continassa con Elkann: per la prima volta si è parlato concretamente di futuro! I retroscenaCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Contenuti di approfondimento Padoin a SI: Puniti per una piccola disattenzione. Ma c’è soddisfazione per la crescita di questi ragazziSimone Padoin, tecnico della Juventus U20, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta con l'Atalanta nella finale di a coppa Italia primavera: Forse avete meritato anche ... tuttojuve.com Padoin in conferenza: Davvero rammaricati, meritavamo il gol del raddoppio. Ma sono fiero di questi ragazziIl mister bianconero Simone Padoin è presente in conferenza stampa per analizzare la sconfitta ai calci di rigore nella finale di Coppa Italia all'Arena Civica contro ... tuttojuve.com