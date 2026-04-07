Il tecnico della squadra bianconera ha commentato le recenti prestazioni della squadra dopo la partita contro il Genoa, sottolineando di non essere ancora sicuro delle caratteristiche del gruppo con cui lavora da diversi mesi. Ha spiegato che, nonostante il tempo trascorso, non riesce a definire con precisione la natura della squadra e ha evidenziato alcune difficoltà riscontrate nel gioco. La partita ha evidenziato aspetti differenti rispetto alle precedenti uscite.

Spalletti non ha fatto giri di parole per ricordare ai suoi giocatori che per essere all’altezza di una grande squadra bisogna chiudere sempre le partite abbordabili. Lo ha fatto con la solita gestione bastone e carota, mettendo pressione nel post-partita di Juve-Genoa e lanciando una provocazione che non è passata inosservata. “Non c'è stata nessuna stanchezza, perché ieri e l'altro ieri non ci siamo allenati”, ha spiegato il tecnico per togliere spazio a chi ipotizzava un calo di tensione sul 2-0 dovuto ai postumi dalle nazionali. Per poi aumentare la dose: “Il problema è che ogni tanto si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi – ha spiegato ai microfoni di Sky -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, e la Juve a due facce dopo il Genoa: con chi l'aveva il tecnico della Juve?

Juve a due facce, Spalletti: “Grande primo tempo, nella ripresa in balia della partita”Torino, 7 aprile 2026 – Aver giocato dopo il Como ha dato uno stimolo in più, ma solo nel primo tempo.

Spalletti osannato dai tifosi durante Juve Genoa: la sua reazione non è passata inosservata. Il gesto del tecnico bianconerodi Marco BaridonSpalletti ha reagito così durante Juve Genoa ai cori e ai gesti d’affetto dei tifosi nei suoi confronti.

ITALIA, FUORI TUTTI: IL SISTEMA È FALLITO

Temi più discussi: Spalletti, le mamme di Del Piero e Totti e il rinnovo Juve: Non riesco a capire perché…; Spalletti, rinnovo vicino con l'investitura di Elkann: firma fino al 2028 e poi mercato; Spalletti: Non ho ancora capito con che Juve ho a che fare dopo 7 mesi. E sull’Italia...; Juve, Spalletti: Dopo 6-7 mesi non so ancora con chi ho a che fare. Che dolore la Nazionale. Ecco cosa farei per ripartire.

Spalletti bacchetta la Juve: Sei mesi e ancora non l'ho capita. L'Italia? Se fosse successo a me non ne sarei uscito. Dopo la Svizzera...Le parole del tecnico bianconero al termine della sfida con il Genoa: Ogni tanto accettiamo di essere la versione inferiore di noi stessi. Immedesimato in Gattuso ... corrieredellosport.it

Juventus-Genoa, Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia squadra'Talenti in Italia ce ne sono e ne nasceranno sempre. Ho sofferto l'esonero, mi sono quasi nascosto dal dispiacere' ... sport.sky.it

Luciano Spalletti ha detto la sua sulla questione Italia e mancanza di talento giovanile A Sky Sport ha lanciato la sua idea, cosa ne pensate #Spalletti #Italia - facebook.com facebook

L'idea di Spalletti: «Un giocatore Under 19 titolare in ogni squadra di Serie A» x.com