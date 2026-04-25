Fisica trionfo astigiano | lo studente del Vercelli vince l’oro

Uno studente del Liceo Vercelli ha conquistato il primo premio ai Campionati Italiani di Fisica tenutisi a Senigallia. La vittoria è arrivata grazie a una prova che ha dimostrato la sua preparazione e competenza nel settore. L’evento ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, con i concorrenti impegnati in esercizi pratici e teorici sulla materia.

? Cosa sapere Lo studente Stefano Pasquali del Liceo Vercelli vince l'oro ai Campionati Italiani di Fisica a Senigallia.. Il primato individuale si aggiunge al sesto posto ottenuto dalla squadra astigiana nella gara collettiva.. Stefano Pasquali, studente della classe VA del Liceo Vercelli, ha conquistato una delle quattro medaglie d’oro assolute ai Campionati Italiani di Fisica conclusisi sabato scorso a Senigallia. Il giovane talento astigiano si è distinto nell’ambito della quarantesima edizione della competizione nazionale, affrontando una sfida che ha coinvolti 93 partecipanti selezionati. Il traguardo raggiunto dal ragazzo del liceo rappresenta il culmine di un percorso scientifico iniziato da tempo, caratterizzato da successi sia nelle competizioni singole che in quelle collettive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fisica, trionfo astigiano: lo studente del Vercelli vince l’oro Notizie correlate Leggi anche: MasterChef Italia, vince il lecchese Teo. Il trionfo del 24enne studente di marketing 4 incontri ad aprile: nutrizione e fisica nel cuore dell’AstigianoIl Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese ha fissato quattro appuntamenti pubblici nel mese di aprile 2026.