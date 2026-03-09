Sport invernali il programma della settimana | dieci discipline in gara tra Coppa del mondo Mondiali juniores e campionati nazionali

Questa settimana gli sport invernali vedono in programma dieci discipline diverse, tra cui sci alpino, biathlon, snowboard, salto con gli sci e sci di fondo. Le competizioni si svolgono tra Coppa del mondo, Mondiali juniores e campionati nazionali, con eventi che coinvolgono atleti di varie nazionalità. Le gare si terranno fino a domenica, offrendo un intenso calendario di appuntamenti.

Settimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali con competizioni in diverse specialità. Dal sci alpino al biathlon, passando per snowboard, salto con gli sci e sci di fondo: ecco tutte le gare in programma fino a domenica. La settimana degli sport invernali propone un calendario fitto di appuntamenti con ben dieci discipline impegnate tra Coppa del mondo, Mondiali juniores, Coppe continentali e campionati nazionali. Il programma si sviluppa tra Europa e Nord America e coinvolge sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, freestyle, skeleton, sci alpinismo e sci di velocità. Molte competizioni saranno visibili in televisione o in streaming, con diverse gare trasmesse su Rai, Eurosport e piattaforme online dedicate. 🔗 Leggi su Sportface.it

