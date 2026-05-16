Judo a Bassano | 350 Under 21 in campo per i Campionati A1

A Bassano si svolgono i Campionati A1 di judo con la partecipazione di 350 atleti under 21 provenienti da diverse regioni. L’evento vede in campo tre presidenti che coordinano le gare e supervisionano le competizioni. Si tratta di un appuntamento importante per i giovani judoka, perché le loro prestazioni potrebbero influenzare le prossime selezioni nazionali per i Mondiali. Le gare si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e sono seguite da addetti ai lavori e appassionati.

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? Punti chiave Chi sono i tre presidenti che coordinano l'evento?. Come influenzeranno questi combattimenti le selezioni per i Mondiali?. Perché l'ingresso al Pala U-Broker è gratuito per tutti?. Quali valori educativi cercano di trasmettere i club organizzatori?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 presso il Pala U-Broker di Bassano. Organizzazione coordinata da Diego Pavan, Enzo De Carlo e Silvano Fontana. Ingresso gratuito per il pubblico per promuovere i valori educativi del judo. Presenza prevista di circa mille persone tra atleti, arbitri e accompagnatori. Sabato 16 maggio 2026, trecentocinquanta atleti Under 21 si sfideranno sui tatami del Pala U-Broker di Bassano per i Campionati italiani juniores A1 di judo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Judo a Bassano: 350 Under 21 in campo per i Campionati A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campionati Italiani Juniores di judo a Bassano del Grappa: 555 tra atleti e tecnici al PalaUbroker il 16 maggioIl PalaUbroker ospita la Finale A1 U21 con 360 atleti in gara nelle categorie maschili e femminili. Judo, due medaglie per l'Accademia Prato a Bassano del GrappaPrato, 2 marzo 2026 – Nei giorni scorsi, a Bassano del Grappa (in provincia di Vincenza) è andata in archivio l'edizione 2026 del “Gran Prix Junior... Judo, due medaglie per l'Accademia Prato a Bassano del GrappaPrato, 2 marzo 2026 – Nei giorni scorsi, a Bassano del Grappa (in provincia di Vincenza) è andata in archivio l'edizione 2026 del Gran Prix Junior Senior Vittorio Veneto di judo, che ha visto ... lanazione.it Judo Trofeo Italia Junior e Senior. Cussini protagonisti a Bassano del Grappa. Bronzo ad Emma NastasiI judoka del Cus Siena hanno partecipato, a Bassano del Grappa, alla prima tappa del 2026 del Trofeo Italia Junior e Senior. Quattro gli atleti schierati dalla compagine senese, accompagnati dal ... sport.quotidiano.net