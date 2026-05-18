Judo Pellitteri bronzo a Benidorm e Italia campione d’Europa di Kata per il secondo anno consecutivo | 8 ori 2 argenti e 5 bronzi nel medagliere
Durante l’European Open di judo, un’atleta italiana ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria dei -57 kg, mentre un’altra atleta è arrivata quinta nei -48 kg. Nello stesso periodo, l’Italia ha partecipato al Campionato Europeo di Kata, ottenendo un totale di 15 medaglie che le hanno permesso di superare Olanda e Germania nella classifica complessiva. La squadra italiana si conferma così protagonista in entrambe le competizioni, portando a casa risultati significativi in diverse discipline del judo.
Nell’European Open di judo l’azzurra conquista il terzo posto nei -57 kg, quinta Iovino nei -48 kg. Nel Campionato Europeo di Kata l’Italia domina con 15 medaglie totali, precedendo Olanda e Germania. Doppia soddisfazione per il judo e le arti marziali italiane nel fine settimana appena concluso. Silvia Pellitteri porta a casa un bronzo nell’European Open di Benidorm, mentre la nazionale di Kata si conferma regina d’Europa con un bottino straordinario nel Campionato Continentale di categoria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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