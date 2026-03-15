Si chiudono le Paralimpiadi l' Italia più forte di sempre | sette ori sette argenti e due bronzi

Le Paralimpiadi si sono concluse con l’Italia che ha ottenuto sette medaglie d’oro, sette argenti e due bronzi. L’ultima medaglia italiana è d’oro e viene conquistata da Giacomo Bertagnolli, considerato il più vincente tra gli atleti italiani. La partecipazione italiana in questa edizione si distingue per i risultati ottenuti e per la presenza di atleti di spicco nel panorama paralimpico.

L’ultima medaglia italiana è d’oro e se la mette al collo il più vincente di tutti. Giacomo Bertagnolli mette il punto esclamativo a una Paralimpiade che entra di prepotenza nella storia dello sport azzurro. Sette ori, sette argenti e due bronzi, un totale di 16 podi per un movimento che 12 anni fa, a Sochi, ne raccolse zero. È stato raddoppiato il bottino di Torino 2006 e nettamente superato anche il risultato di Lillehammer 1994, tredici medaglie ma mai il metallo più prezioso. Bertagnolli, al tredicesimo podio in carriera, ha portato a casa la quinta medaglia su cinque del programma vision impaired di sci alpino a Milano Cortina. Era secondo al termine della prima manche, poi la rimonta insieme alla sua guida Andrea Ravelli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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