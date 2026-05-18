JoyRun | 1.200 atleti in gara trionfo di Amaniel e Salvatori

Durante la competizione paralimpica, si sono sfidati oltre 1.200 atleti provenienti da diverse regioni, con vittorie nelle varie discipline di Amaniel e Salvatori. Le gare si sono svolte su più giorni e hanno attratto un pubblico numeroso. I fondi raccolti attraverso le iscrizioni degli atleti saranno destinati a finanziare iniziative di supporto e sviluppo per le persone con disabilità, con un focus su programmi di inclusione e accessibilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno vinto le gare paralimpiche?. Come viene utilizzato il ricavato delle iscrizioni degli atleti?. Quali squadre hanno conquistato il podio rinunciando al premio sportivo?. Cosa ha coinvolto la competizione internazionale di calcio freestyle?.? In Breve Ricavi destinati al progetto Scuola itinerante e acquisto ausili per atleti con disabilità.. Oltre 50 atleti di 12 nazioni hanno disputato la Roma International Freestyle Cup.. Fispes ha portato 15 atleti con il testimonial Marco Cicchetti.. Vincitori categoria maschile Freedom Amaniel con 30:59 e femminile Paola Salvatori con 37:00.. Oltre 1.200 atleti hanno sfidato il cronometro oggi presso il Castel Romano Designer Outlet per la sesta edizione della Castel Romano JoyRun. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - JoyRun: 1.200 atleti in gara, trionfo di Amaniel e Salvatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Castel Romano JoyRun, 1.200 runner alla sesta edizione: i vincitori A Cesenatico 1.200 atleti per i Nazionali di Ginnastica Artistica LibertasCesenatico ospita i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas, con 1. Castel Romano JoyRun, 1.200 runner alla sesta edizione: i vincitoriOltre 1.200 runner alla sesta Castel Romano JoyRun. Vittorie per Freedom Amaniel e Paola Salvatori. Presente anche la squadra paralimpica Fispes ... romatoday.it