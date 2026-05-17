Castel Romano JoyRun 1.200 runner alla sesta edizione | i vincitori

Oltre 1.200 persone hanno partecipato oggi alla sesta edizione della Castel Romano JoyRun, una corsa organizzata presso il Castel Romano Designer Outlet. L’evento è stato realizzato in collaborazione con LBM Sport e ha ottenuto il patrocinio del municipio Roma IX. I partecipanti hanno corso lungo un percorso che si snoda nell’area dello shopping center, con i vincitori che sono stati annunciati alla fine della competizione. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto una grande partecipazione di pubblico e atleti.

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Oltre 1.200 runner hanno preso parte oggi alla sesta edizione della Castel Romano JoyRun, la corsa che si tiene presso il Castel Romano Designer Outlet, organizzata in collaborazione con LBM Sport e con il patrocinio del municipio Roma IX. Tre i format proposti: la 10 km competitiva omologata. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento JoyRun di Castel RomanoTorna la , la gara competitiva di 10km di corsa su strada omologata Fidal, a cui si aggiunge la gara non competitiva di 9,9km (con nuovo percorso... Premio Rossella Minotti 2025, i vincitori della sesta edizione. La cerimonia di consegna degli attestatiMilano, 12 marzo 2026 – Il Premio Rossella Minotti, giunto alla sua sesta edizione, si è concluso ieri con una cerimonia di premiazione che ha fatto... Castel Romano JoyRun, 1.200 runner alla sesta edizione: i vincitoriOltre 1.200 runner alla sesta Castel Romano JoyRun. Vittorie per Freedom Amaniel e Paola Salvatori. Presente anche la squadra paralimpica Fispes ... romatoday.it Torna la Joy Run a Castel Romano con Andy DiazA sei giorni dallo start sono già 1000 i runner che parteciperanno alla sesta edizione della JoyRun di Castel Romano, gara competitiva di 10km di corsa su strada omologata Fidal, a cui si aggiunge la ... corrieredellosport.it