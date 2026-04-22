L'agente di Lewandowski è in Italia e dovrebbe partecipare a un incontro con la Juventus. Nel frattempo, è prevista la presenza dell'agente alla partita tra Milan e Juventus. La presenza dell'agente si inserisce in un periodo di discussioni riguardanti il trasferimento del calciatore. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sull'eventuale incontro tra le parti o su eventuali sviluppi futuri.

di Francesco Spagnolo Lewandowski alla Juve, l’agente del polacco assisterà alla sfida fra il Milan e i bianconeri. Comolli incontrerà il procuratore in ottica estiva?. Il palcoscenico di San Siro si appresta a ospitare non solo una sfida decisiva per le sorti della classifica, ma anche un intrigo di calciomercato che potrebbe infiammare l’estate. La presenza in tribuna di Pini Zahavi durante il match tra rossoneri e bianconeri ha scatenato le fantasie degli addetti ai lavori, portando in primo piano la suggestione di un possibile approdo di Lewandowski alla Juve. Il bomber polacco, classe 1988, si trova in una fase cruciale della sua carriera, con il contratto in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski alla Juve, l’agente del polacco è atteso in Italia: ci sarà un incontro con i bianconeri? Cosa sta succedendo

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