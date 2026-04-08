Durante il suo tour in Spagna, la cantante italiana ha scambiato battute con un fan a Madrid, ironizzando sulla sua condizione di ebbrezza. La cantante ha commentato scherzosamente che, dopo il concerto, loro avrebbero preferito andare a fare l’amore, sottolineando come bere troppo non sia vantaggioso. Il tour, intitolato Io Canto Yo Canto, sta attraversando varie città del paese.

Laura Pausini ha portato il suo Io Canto Yo Canto World Tour 20262027 in giro per le città spagnole. Dopo il debutto da tutto esaurito al Navarra arena di Pamplona, l’undicesima tournée mondiale ha attraversato Tenerife al Estadio Antonio Dominguez davanti a 9.500 presenti, Barcellona con 10.000 persone al Palau Sant Jordi. A Valencia sold out da 12.000 presenze nella Roig Arena, mentre l’ultimo show di Madrid ha realizzato un altro tutto esaurito da 12.000 biglietti venduti al Movistar Arena. Durante ogni tappa la cantante ha interagito con i fan, sempre sul filo dell’ironia che la contraddistingue. Ed è successo anche a Madrid. Durante il concerto, Pausini ha fermato la musica e si è rivolta a un fan: “Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”: Laura Pausini ironica con un fan a Madrid

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