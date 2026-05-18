Durante i test di Barcellona, uno dei piloti è stato coinvolto in una caduta significativa, che ha richiesto il trasporto al centro medico presente in pista. Il fine settimana si sta rivelando complicato, con l’organizzazione che ha dovuto sventolare due bandiere rosse e gestire diversi incidenti. La corsa si è svolta sotto stretta osservazione a causa di queste criticità, evidenziando le difficoltà di sicurezza del tracciato catalano. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità sportive e mediche.

Il disastroso weekend di Barcellona sembra non avere mai fine. Il Gran Premio di ieri ha sottolineato i gravi problemi di sicurezza dal tracciato catalano, con due bandiere rosse ed altrettanti gravi incidenti. Ad avere la peggio sono stati Alex Marquez e Johann Zarco che dovranno rimanere per un po’ lontano dalle gare. La situazione, purtroppo, non è migliorata neanche oggi durante i test. Poco fa infatti Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia nella pericolosa curva 7 ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. Lo spagnolo, già caduto ieri a seguito di un contatto con Raul Fernandez, è stato trasportato al centro medico per effettuare tutti gli aggiornamenti del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin vittima di una brutta caduta nei Test di Barcellona: trasportato al centro medico

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