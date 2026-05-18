Durante i test a Barcellona, un pilota è rimasto coinvolto in una caduta che lo ha costretto ad essere trasportato al centro medico. La sessione di prove ha visto anche l’uso di due bandiere rosse e diversi incidenti di rilievo, evidenziando le criticità legate alla sicurezza del tracciato catalano. La giornata si è rivelata difficile per i partecipanti, con problemi tecnici e rischi evidenti durante l’intera sessione.

Il disastroso weekend di Barcellona sembra non avere mai fine. Il Gran Premio di ieri ha sottolineato i gravi problemi di sicurezza dal tracciato catalano, con due bandiere rosse ed altrettanti gravi incidenti. Ad avere la peggio sono stati Alex Marquez e Johann Zarco che dovranno rimanere per un po’ lontano dalle gare. La situazione, purtroppo, non è migliorata neanche oggi durante i test. Poco fa infatti Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia nella pericolosa curva 7 ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. Lo spagnolo, già caduto ieri a seguito di un contatto con Raul Fernandez, è stato trasportato al centro medico per effettuare tutti gli aggiornamenti del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin vittima di una brutta caduta nei Test di Barcellona. Lo spagnolo trasportato al centro medico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

MotoGP, Jorge Martin: “La caduta del mattino è stata brutta. Feeling non buono al pomeriggio”Quando i primi dieci sono racchiusi in meno di tre decimi, anche i big rischiano di venire risucchiati dal centro gruppo e di restare esclusi dalla...

Leggi anche: Jorge Martin vince la gara sprint a Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi: brutta caduta per Marc Marquez | Il video

Jorge Martin: La caduta del mattino è stata brutta. Feeling non buono al pomeriggioQuando i primi dieci sono racchiusi in meno di tre decimi, anche i big rischiano di venire risucchiati dal centro gruppo e di restare esclusi dalla top10. oasport.it

Jorge Martin è una furia nel box Aprilia dopo l’incidente a Barcellona: spintona Bonora. Poi le scuseJorge Martin è rientrato furioso nel box Aprilia dopo il contatto con Raul Fernandez nel GP Catalogna di MotoGP ... fanpage.it