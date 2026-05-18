Jorge Martin vittima di una brutta caduta nei Test di Barcellona Lo spagnolo trasportato al centro medico

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i test a Barcellona, un pilota è rimasto coinvolto in una caduta che lo ha costretto ad essere trasportato al centro medico. La sessione di prove ha visto anche l’uso di due bandiere rosse e diversi incidenti di rilievo, evidenziando le criticità legate alla sicurezza del tracciato catalano. La giornata si è rivelata difficile per i partecipanti, con problemi tecnici e rischi evidenti durante l’intera sessione.

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Il disastroso weekend di Barcellona sembra non avere mai fine. Il Gran Premio di ieri ha sottolineato i gravi problemi di sicurezza dal tracciato catalano, con due bandiere rosse ed altrettanti gravi incidenti. Ad avere la peggio sono stati Alex Marquez e Johann Zarco che dovranno rimanere per un po’ lontano dalle gare. La situazione, purtroppo, non è migliorata neanche oggi durante i test. Poco fa infatti Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia nella pericolosa curva 7 ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. Lo spagnolo, già caduto ieri a seguito di un contatto con Raul Fernandez, è stato trasportato al centro medico per effettuare tutti gli aggiornamenti del caso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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