Cuneo Summer Events | nasce il brand unico che accende l’estate 2026 tra concerti cultura e 50 appuntamenti

È stato annunciato il lancio di un nuovo marchio denominato “Cuneo Summer Events”, che riunisce un calendario di circa cinquanta appuntamenti tra concerti e attività culturali previsti per l’estate 2026. La città sta organizzando un programma che punta a coinvolgere i cittadini e i visitatori, mantenendo una presenza costante di eventi durante tutta la stagione. L’obiettivo è creare una identità condivisa attraverso le iniziative programmate.

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La città si prepara a vivere un’estate 2026 all’insegna della continuità, della partecipazione e di una nuova identità condivisa. Con il nome “Cuneo Summer Events” prende forma per la prima volta un brand unico che raccoglie e racconta l’intera stagione degli eventi cittadini, da maggio a settembre, trasformando un insieme di iniziative diffuse in un vero e proprio percorso culturale unitario. Una scelta che segna un cambio di passo non solo comunicativo, ma anche politico e culturale, come sottolineato dall’amministrazione comunale. Un’estate diffusa: 50 appuntamenti tra maggio e settembre. Il calendario estivo si presenta particolarmente ricco: circa 50 eventi complessivi, alcuni articolati su più giornate, animeranno Cuneo con un’offerta trasversale e pensata per pubblici diversi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Cuneo Summer Events”: nasce il brand unico che accende l’estate 2026 tra concerti, cultura e 50 appuntamenti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate "Lanciano Cultura 2026": quasi cento appuntamenti tra teatro, concerti, mostre, libri e sportQuasi cento appuntamenti (98 per la precisione) dal 24 aprile al 2 giugno: è stato presentato questa mattina, 23 aprile, il programma di “Lanciano...