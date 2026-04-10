La band triestina Katana Koala Kiwi pubblica il suo primo album | Abbiamo riversato le nostre gioie paure fragilità e speranze

La band triestina Katana Koala Kiwi ha rilasciato il suo primo album, nel quale i componenti hanno condiviso le proprie emozioni più intime. In una nota ufficiale, hanno spiegato che il disco rappresenta un racconto personale fatto di momenti di felicità, timori, debolezze e sogni. La pubblicazione segue anni di attività musicale e segna un passo importante per il gruppo.