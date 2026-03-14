Jeff Buckley nacque il 17 novembre 1966 nella contea di Orange, in California, e morì tragicamente il 29 maggio 1997 a Memphis, annegato nelle acque del Mississippi. Figlio del grande cantautore Tim Buckley, emerse nei primi Anni ’90 nella vibrante scena avant-garde dei club di New York, dove la sua voce vertiginosa e il suo stile inconfondibile lo imposero rapidamente come una delle presenze musicali più straordinarie della sua generazione, celebrato da pubblico, critica e colleghi musicisti. Oggi un film, prodotto da Brad Pitt e diretto da Amy Berg, ne racconta tutta la storia. Nello spartito emotivo di un genio. Un solo album — il primo, Grace (1994) — è bastato perché Jeff Buckley entrasse nella leggenda della musica contemporanea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘It’s Never Over: Jeff Buckley’ è il nuovo film prodotto da Brad Pitt

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