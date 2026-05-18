Jazz e musica da camera | il dialogo sonoro dell’Interlinea Duo

Il duo composto da pianoforte e vibrafono si presenta come un insieme di strumenti con una matrice percussiva condivisa, creando un dialogo sonoro tra generi come il jazz e la musica da camera. Durante le esecuzioni, i due strumenti interagiscono tra loro attraverso tecniche che valorizzano le caratteristiche timbriche e ritmiche di entrambi. L’esecuzione mette in evidenza come le parti vengano equilibrate, dando spazio a momenti di confronto e di complementarietà tra le sonorità. La performance si svolge in ambienti dedicati a eventi musicali di vario tipo.

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? Domande chiave Come interagiscono pianoforte e vibrafono attraverso la loro matrice percussiva comune?. Chi sono i musicisti che uniscono formazione accademica e jazz internazionale?. Cosa accade quando l'improvvisazione spontanea incontra il rigore della musica da camera?. Perché questo dialogo sonoro trasforma un piccolo borgo in centro culturale?.? In Breve Programma include brani di Chick Corea, Massimo Colombo, Michael Mainieri e George Gershwin.. Filippo Terzaghi ha frequentato il Berklee College of Music di Boston nel 2024.. Samuele Dotti collabora con l'artista Elisa Salvaterra e la band rock Mogador.. Evento inserito nel ciclo Momenti Musicali 202526 presso il Borgo l’Interlinea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz e musica da camera: il dialogo sonoro dell’Interlinea Duo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sheldon Suter: percussioni oltre il ritmo – viaggio in un mondo sonoro sconfinato Sullo stesso argomento Leggi anche: Alatri, Concerto da Camera dell' Amoroso Duo Jannacci, duo jazz con Moretto: "Musica e teatro, sempre sul palco"Gran finale stasera alle 21 per la stagione teatrale dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano.