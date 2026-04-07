Alatri Concerto da Camera dell' Amoroso Duo

Il Festival Concerto da Camera prosegue con un evento che vede protagonisti l'Amoroso Duo, formato da Senka Slipac al violino e Vehbija Hodziki alla fisarmonica. Il concerto si svolgerà in una location di Alatri e vedrà i due musicisti esibirsi in un programma che combina le sonorità del violino e della fisarmonica, creando un mix di tecnica e calore musicale.

Il Festival Concerto da Camera prosegue con un duo d'eccezione: l'Amoroso Duo.Senka Slipac (violino) e Vehbija Hodziki (fisarmonica) ci trasporteranno in un’atmosfera unica, fondendo la tecnica del violino con il calore espressivo della fisarmonica.Non mancate a questo pomeriggio dedicato alla grande musica! INFO UTILI: Sabato 11 Aprile Ore 18:30 Biblioteca L. Ceci - Alatri (FR)Segui @agimus.frosinone per restare aggiornato su tutti i concerti! Arpino, mostra fotografica "Gli orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio" di Nicola Giuseppe Smerilli . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Alatri celebra Morricone: concerto con i musicisti del film iconicoAlatri si prepara a un omaggio musicale a Ennio Morricone: La Leggenda del Pianista sull’Oceano Il 4 marzo 2026, alle 19:00, la Biblioteca comunale... Duo Bertagnin - Fassetta in concerto a PordenoneIn programma per giovedì 12 marzo alla Chiesa Beato Odorico di Pordenone un nuovo appuntamento organizzato dall'Associazione Culturale Aladura in... Si parla di: Alatri, successo per l'evento Storie di Rinascita. Una serata di musica, testimonianze, arte e condivisione di speranza oltre le difficoltà. Villa Arconati apre le porte alle famiglie. Prima la visita speciale guidata, poi il concerto da cameraL'appuntamento rientra nel viaggio di Do Re Milano, il progetto ideato e coordinato da Le Dimore del Quartetto, vincitore del bando Alla Scoperta della Cultura di Fondazione Cariplo Bollate (Milano) ... ilgiorno.it Il maestro Bruno apre la rassegna ’In Concerto’ di musica da cameraPrende il via l’edizione 2026 di ’In Concerto’, la rassegna di musica da camera organizzata dall’associazione Amici della musica - Accademia musicale Bianchi. Le porte della Casa della Musica (piazza ... lanazione.it