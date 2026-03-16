Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Javier Bardem ha ricordato che sono passati 23 anni dall’ultima grande guerra, sottolineando come questa sia stata scatenata da Trump e Netanyahu sulla base di menzogne. Conan O’Brien ha mantenuto un tono sottile nei suoi commenti, mentre Jimmy Kimmel si è mostrato meno cauto. La serata ha visto momenti di satira e riflessione tra gli ospiti.

«Indosso una spilla che avevo già usato nel 2003, durante la guerra in Iraq, che era una guerra illegale», ha detto Bardem ai giornalisti sul red carpet, «e oggi siamo qui, ventitré anni dopo, davanti a un’altra guerra illegale, creata da Trump e Netanyahu sulla base di un’altra menzogna». È stato uno dei molti messaggi politici lanciati senza troppi giri di parole durante la notte degli Academy Awards di domenica, arrivata in un momento segnato non solo da una nuova guerra in Medio Oriente, ma anche da un'ondata di controversie provenienti da Washington, dove il presidente Donald Trump ha inaugurato un secondo mandato definito, in primo luogo, dall’attuazione brutale del suo progetto politico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Javier Bardem agli Oscar 2026: «Siamo qui, ventitré anni dopo, davanti a un'altra guerra illegale, creata da Trump e Netanyahu sulla base di un'altra menzogna»

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