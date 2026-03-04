Pensate davvero che Trump e Netanyahu siano migliori di Khamenei Maduro e Putin?

In un dibattito acceso, alcuni si chiedono se leader come Trump e Netanyahu siano più efficaci di figure come Khamenei, Maduro e Putin. La discussione si concentra su chi abbia avuto un ruolo più significativo negli ultimi anni, senza entrare in analisi delle cause o delle conseguenze. La situazione attuale permette di osservare come queste figure siano al centro di molte controversie e confronti.

Se non fossimo sull’orlo del precipizio ci sarebbe da godersi lo spettacolo. La fine della favoletta aggressore aggredito. Una favola che andava bene per Putin ma non per Trump, e Riotta si guarda bene dal produrre le liste dei trumpiani. Non è chic, non è trendy e poi chi si espone in una epoca di pensiero unico contro il governo con tanti editori che ciucciano dalla mammella pubblica? Il nostro pomposo Consiglio Supremo di Difesa, presieduto nientepopodimenochè dal Presidente Sergio Mattarella. Riunioni su riunioni per stigmatizzare la violazione del diritto internazionale contro la Russia e oggi un evanescente fantasma. Da cittadino mi sarei aspettato un coordinamento continuo tra la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, il ministro degli Esteri e, soprattutto quello della Difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

