Javier Bardem senza paura a Cannes 2026 | cosa ha detto su Gaza Trump e gli altri leader mondiali

Javier Bardem ha partecipato al Festival di Cannes 2026 esprimendo alcune opinioni su questioni internazionali. Durante l'evento, ha affrontato temi come la situazione a Gaza, le dichiarazioni di Trump e l’atteggiamento di altri leader mondiali. L’attore spagnolo, vincitore di un premio Oscar, ha parlato senza riserve, senza evitare di esprimere la propria posizione su questioni di attualità. La sua presenza a Cannes ha attirato l’attenzione anche per queste dichiarazioni pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui