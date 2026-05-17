Javier Bardem senza paura a Cannes 2026 | cosa ha detto su Gaza Trump e gli altri leader mondiali
Javier Bardem ha partecipato al Festival di Cannes 2026 esprimendo alcune opinioni su questioni internazionali. Durante l'evento, ha affrontato temi come la situazione a Gaza, le dichiarazioni di Trump e l’atteggiamento di altri leader mondiali. L’attore spagnolo, vincitore di un premio Oscar, ha parlato senza riserve, senza evitare di esprimere la propria posizione su questioni di attualità. La sua presenza a Cannes ha attirato l’attenzione anche per queste dichiarazioni pubbliche.
Javier Bardem non ha paura. L’attore spagnolo premio Oscar, presente al Festival di Cannes 2026 con il suo ultimo film El Ser Querido, ha affrontato direttamente la questione delle possibili ripercussioni professionali per chi denuncia la guerra a Gaza, ribaltando completamente la narrativa dominante. Durante la conferenza stampa di domenica 17 maggio 2026, Bardem è stato interrogato immediatamente sulla sua preoccupazione di subire conseguenze nella carriera per aver denunciato pubblicamente il conflitto. L’attore è stato uno dei più espliciti su questo tema: alla cerimonia degli Oscar aveva pronunciato “Free Palestine” mentre presentava il premio per il miglior film internazionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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