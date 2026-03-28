Il mercato del Milan si anima con alcune novità: si parla di una possibile mossa per Gimenez, con dettagli rivelati da Jashari, e si discute di una svolta riguardante Tresoldi. Inoltre, ci sono indicazioni su un possibile avvicinamento di Castro al club. Queste le principali notizie del 28 marzo 2026 raccolte da Pianeta Milan, con aggiornamenti su diversi nomi coinvolti nelle trattative.

Campionato in pausa per le partite delle nazionali, ma comunque ci son notizie interessanti sul Milan: novità di mercato su Tresoldi e Castro. Parla Jashari e la mossa di Allegri per Gimenez. Ecco le top news del 28 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> In mattinata ha parlato Ardon Jashari a 'Il Foglio'. Il centrocampista del Milan parla della trattativa estiva tra il Bruges e i rossoneri: "Me lo ricordo bene quel periodo, avevo terminato la stagione con il Bruges vincendo la Belgian Cup, ed ero tra i calciatori più forti in rosa. Il club non voleva assolutamente cedermi, la sua posizione era chiara nei miei confronti. Io parlavo ogni giorno con il mio agente, sapendo del forte interesse del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la mossa per Gimenez. I retroscena da Jashari. Svolta per Tresoldi. Castro si avvicina?

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