Jannik Sinner ha iniziato gli Internazionali d’Italia di Roma con una vittoria netta contro Sebastian Ofner. Fin dai primi giochi, il tennista italiano ha mostrato un ritmo deciso, mettendo in difficoltà l’avversario con colpi potenti e precisi. Ofner ha concluso il match in difficoltà, senza riuscire a contrastare l’andamento della partita. Dopo il successo, Sinner ha dichiarato di aver cercato di non perdere, senza approfondire ulteriori motivazioni.

Jannik Sinner ha cominciato alla grande gli Internazionali d’Italia di Roma. L’azzurro ha dominato fin dai primi game l’austriaco Sebastian Ofner, apparso subito in difficoltà di fronte alla potenza e alla precisione dei colpi del numero uno al mondo. Nonostante l’austriaco abbia provato a battersi con determinazione, Sinner ha imposto un ritmo troppo elevato, costringendolo a continui sforzi per restare in partita.Si è trattato di un ottimo test per l’azzurro, che ha dimostrato di essere già in forma e concentrato anche sul campo di casa. Ofner, pur sconfitto nettamente, può comunque uscire a testa alta per l’impegno dimostrato.Al termine della vittoria, Sinner ha mostrato ancora una volta la sua proverbiale umiltà.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner asfalta Ofner, parole sconcertanti: "Ho cercato di non perdere"

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