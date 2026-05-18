Dopo la vittoria agli Internazionali il campione azzurro si collega con Che Tempo Che Fa e racconta con ironia e timidezza il suo rapporto con il Presidente della Repubblica
J annik Sinner è il nuovo re di Roma. Il campione azzurro ha conquistato gli Internazionali d’Italia 2026 superando in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4, facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Subito dopo aver sollevato il trofeo sulla terra battuta, il tennista altoatesino si è collegato in diretta con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per commentare il match e raccontare un retroscena legato a un ospite illustre presente in tribuna. Jannik Sinner: vita, carriera e vittorie. guarda le foto Jannik Sinner dopo il trionfo a Roma: «Mattarella? Simpaticissimo». Fazio ha infatti stuzzicato Jannik sulla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Giornata storica agli Internazionali BNL d'Italia 2026: dopo la vittoria di Bolelli e Vavassori, Roma esplode di gioia anche per Jannik Sinner, campione degli Internazionali BNL d’Italia 2026! Sul Centrale del Foro Italico, Jannik conquista il titolo e riporta u - Facebook facebook
Roma oggi ha vissuto una giornata straordinaria di sport, passione e partecipazione. La splendida storica vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia ha regalato all’Italia e a Roma emozioni che uniscono generazioni e rendono ancora più forte il le x.com
Manca la ricompensa per la vittoria della guerra tra club nelle ultime 3 vittorie e vedo un grafico vuoto come questo. Non riesco a vedere i punteggi dei giocatori che attaccano o partecipano alla guerra tra club. Ho provato a cancellare e reinstallare, ma è sem reddit