Jannik Sinner è stato sconfitto da Novak Djokovic nelle semifinali di un torneo, mentre Musetti si è ritirato dopo essere avanti due set a zero. Camporese ha commentato che Sinner è apparso sottotono durante la partita, mentre Djokovic è passato in semifinale senza affrontare Mensik, che si era ritirato, e Musetti, che si era ritirato dopo aver perso i primi due set.

" Non mi aspettavo sinceramente che Sinner perdesse con Djokovic. Però, guardando l’andamento del torneo, Djokovic è arrivato in semifinale senza giocare contro Mensik, che si era ritirato, e con Musetti che era avanti due set a zero e si è dovuto ritirare. Quindi è arrivato a quella partita nelle migliori condizioni possibili, non era stanco. Questo però non toglie nulla alla sua vittoria, ha giocato una grandissima partita. Un Sinner un pochino sottotono, sinceramente, non me lo aspettavo. Ormai ogni volta che gioca lui vince quasi sempre, quindi mi ha lasciato un po’ sorpreso questa sconfitta. Però può starci ". Omar Camporese, intervistato da Fanpage, ha parlato di Jannik Sinner e delle sue ultime - non buone - prestazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

Omar Camporese: “Ho visto Sinner sottotono e mi ha stupito, ma vi dico perché non sono preoccupato”Omar Camporese a ruota libera a Fanpage: "Zero preoccupazioni per Sinner, ci ha abituato troppo bene".

Jannik Sinner saluta il 2025: “Ho visto altro oltre i risultati”. E arriva la reazione di AlcarazJannik Sinner saluta il 2025 con un video sui social, riflette su vittorie e sconfitte e incassa il commento di Alcaraz, mentre lo attende un avvio...

Aggiornamenti e notizie su Jannik Sinner.

Argomenti discussi: Omar Camporese: Ho visto Sinner sottotono e mi ha stupito, ma vi dico perché non sono preoccupato.

Omar Camporese: Ho visto Sinner sottotono e mi ha stupito, ma vi dico perché non sono preoccupatoOmar Camporese a ruota libera a Fanpage: Zero preoccupazioni per Sinner, ci ha abituato troppo bene. E sui paragoni con Federer, Nadal e Djokovic: Una follia. fanpage.it

Sinner vince le ATP Finals, battuto Alcaraz 7-6 7-5: Jannik fa il bis a TorinoJannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz nella finale dell'ATP Finals a Torino con il punteggio di 7-6 7-5 e si è aggiudicato così il torneo dei ‘maestri' per il secondo anno consecutivo. Sinner resta ... fanpage.it