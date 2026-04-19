Jannik Sinner ha condiviso momenti di allenamento con Dominic Thiem, osservando da vicino le sessioni in palestra e sul campo. Durante gli incontri, ha assistito alla crescita di un talento emergente nel mondo del tennis, partecipando anche a sessioni di allenamento con il collega. Questi episodi sono stati descritti come incontri di grande intensità tra due giocatori di alto livello, con Sinner che ha potuto vedere da vicino le capacità dell’avversario.

Lui Jannik Sinner lo ha visto da vicino, in palestra e sul campo. Ci si è allenato insieme e ha assistito "in diretta" alla nascita di un fenomeno generazionale. E il bello è che il risultato di questa crescita non era affatto scontato. Dominic Thiem, intervenuto al podcast BT A, lo ha detto a chiare lettere. Se Carlos Alcaraz appariva fin da subito come un predestinato, per l'altoatesino tornato da poco al numero del ranking Atp non sembrava così. "Ha un grande team composto da ottimi professionisti per ogni singolo aspetto importante per un tennista: fisioterapista, preparatore atletico, due allenatori di tennis.", spiega l'ex tennista austriaco, vincitore degli US Open 2020, a proposito del fuoriclasse di San Candido.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner ha sconvolto Thiem: "Cosa gli ho visto fare la mattina in palestra"

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